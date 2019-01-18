Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Özel Çocuklar Konser Verdi

Marmaris'te Özel Çocuklar Konser Verdi

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir orkestra grubu, özel eğitim okulunun down sendromlu öğrencileri ile birlikte konser verdi.

Marmaris'te Özel Çocuklar Konser Verdi, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir orkestra grubu, özel eğitim okulunun down sendromlu öğrencileri ile birlikte konser verdi.

Marmaris'te, emekli subay, avukat, doktor, mühendis ve öğretmenler oluşan orkestra grubu, down sendromlu çocuklarla birlikte konser düzenledi. Özel bir okulda eğitim gören down sendromlu çocuklara, bir ay süreyle, ritim öğretmeni Yüksel Bağcı tarafından müzik kursu verildi. Orkestra grubuyla bir ay süreyle prova yapan çocuklar, sonrasında Armutalan Kültür Merkezi Uğur Mumcu Salonu'nda sahne aldı. Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri, özel çocukların ebeveynleri, salonu doldurdu. Aralarında özel çocukların da bulunduğu orkestra sahne alarak Türk sanat müziği, arabesk ve hareketli şarkıları seslendirdi. Down sendromlu çocuklar, darbuka ve tef çalarak ritimlere eşlik etti. Bir saat süren etkinlik sonunda Belediye Başkanı Ali Acar, özel çocuklara çeşitli hediyeler verdi, çalan müzikler eşliğinde onlarla oynadı.

Konserin ardından bir grup çaça, vals ve tango danslarında hünerlerini sergiledi.

Özel eğitim merkezi psikoloğu Reyhan Dönmezer Atilla, "Özel çocuklarımız bugün unutamayacakları anlar yaşadı. Gözlerdeki mutluluk tarif edilemez. Bizlere bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ederim" dedi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Muğla, Marmaris, Güncel
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