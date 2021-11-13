MARMARİS'TE PAKİSTANLI ASKERLERİN ATATÜRK SEVGİSİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, katıldıkları Doğu Akdeniz-2021 tatbikatı ardından çarşı iznine çıkan Pakistanlı askerlerin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sevgisi dikkat çekti. Pakistanlı bir grup asker, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Doğu Akdeniz'de, 1-12 Kasım tarihlerinde 11 ülke ile müşterek icra ettiği 'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatına gelen Pakistanlı askerler ülkelerine dönüş öncesi çarşı iznine çıktı. Askerler, Atatürk Caddesi sahil yolu, Kapalı Çarşı ve Yat Limanı'nda gezdi.

Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na gelen Pakistanlı askerler, cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kimi askerler ise öz çekim yaparak Ata'nın anıtını uzunca seyretti.

İsimlerini vermeyen Pakistanlı iki asker DHA kamerasına konuştu. Türkiye ile Pakistan'ın kardeş olduğunu söyleyen askerler, Tatbikat için Marmaris'te bulunuyoruz. Bugün son günümüz ve ülkemize güzel anılarla geri döneceğiz. Marmaris çok güzel ve insanlar arkadaş canlısı.

Atatürk'ü ülkemizde çok duyuyoruz. Kendisi Türkiye'nin kurucusu ve modernleşmesi sebebi olduğunu biliyoruz. Türkiye çok modern bir ülke. Hem Avrupalı hem de gelenek görenekleri çok sağlam. Türkiye, birçok kültürü bir arada yaşatan bir ülke. Mustafa Kemal Atatürk ülkenizin kurucusu. Ortak yanlarımız çok olduğu için Pakistanlılar Türkiye'de yaşasaydı zorlanmazlardı. Buradan birçok güzel hatırayla ülkemize döneceğiz dedi.