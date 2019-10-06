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Marmaris'te pastırma yazı

53 dakika önce

MARMARİS'te, ekim ayında havanın güzel olmasını fırsat bilenler plajda güneşlenip, denize girdi.

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MARMARİS'te, ekim ayında havanın güzel olmasını fırsat bilenler plajda güneşlenip, denize girdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te, pastırma yazı yaşanıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde sağanak etkili olurken, Marmaris'teki halk plajları yaz aylarını aratmayan görüntülere sahne oluyor. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 31 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü. Plajlar, güneşlenen ve denize girenlerle doldu. Bazı turistler şezlonglarında uzanarak ekim ayı güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Bazıları da kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti. Plajda sandalyelerinde oturup, eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayanlar da oldu. Jet ski, muz, hamburger ve deniz paraşütü gibi su sporları araçlarıyla eğlenenler ise heyecan dolu anlar yaşadı. Bunun yanında otellerin havuz başları da benzer kalabalıklara sahne oldu. Çocuklarıyla otel havuz başına gelen turistler, günü boyu anın keyfini çıkardı.

Halk plajında iki arkadaşıyla dolaşan Mehmet Akdemir, "Pastırma sıcaklarının keyfini sürüyoruz. Kasım ayına kadar denizin keyfini çıkartacağız" dedi.

Marmaris, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:10 Kaynak: DHA
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