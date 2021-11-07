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MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER - Son Dakika

MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER

07.11.2021 13:08

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde pastırma yazı sıcaklıklarını fırsat bilenler, güneşin tadını çıkardı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde pastırma yazı sıcaklıklarını fırsat bilenler, güneşin tadını çıkardı. İlçedekilerden bazıları çocukları ile plajda eğlendi, bazıları da kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te, termometreler 33 dereceyi gösterdi. Deniz suyu sıcaklığının 16, nemin yüzde 55 olduğu ilçede yaşayanlar, güneşin tadını çıkardı. Atatürk Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, yazlık kıyafetlerle yürüyüş yapanlar ile bisiklet sürenlerin akınına uğradı.

YAZI ARATMAYAN KALABALIK

Kasım ayında deniz girenler objektiflere takılırken, aileler çocukları ile birlikte plajda güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazıları şezlonglarına uzanarak bronzlaşmaya çalışırken bazıları da kitap okuyup, dinlenmeyi tercih etti. Yaz aylarını aratmayan kalabalıklara sahne olan sahil yolları ve plajlarda renkli görüntüler oluştu. Heyecan arayanlar ise plajda kiraladıkları jet-ski ve sürat motoruyla keyifli anlar yaşadı.

'PASTIRMA YAZI KEYFİ YAŞIYORUZ'

Köpeği ile denize giren Rukiye Hadsen (62), "Pastırma yazı keyfini denize girerek yaşıyorum. Anın keyfini çıkarıp dinleniyorum" dedi. Arkadaşlarıyla denize giren Zeynep Ferahköse (29) de "Güneşli ve çok güzel bir hava olduğu için fırsatı değerlendirmek istedim. Kış mevsimini yaşayan insanların yerine de denize girip güneşleniyorum" diye konuştu. Havanın sıcak, denizin ise harika olduğunu söyleyen Çetin Ulaç (54) ise kasım ayı da olsa havanın yazdan bir farkı olmadığını belirtti. Elvan Turkazcan (63) da "Çok sıcak. 21 senedir Marmaris'te yaşıyorum, güneşi görünce sahile gelip denizi izleyerek dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te bir hafta boyunca yağışın olmayacağı, gündüz hava sıcaklığının 29 ile 33 derece, gün batımı sonrası 15 ila 20 derece olacağı, pastırma yazı olarak adlandırılan sıcaklıklar ile birlikte ilçenin yüksek nem ile birlikte sıcak ve hafif esintili geçeceği belirtildi.

MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER
MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER

Atatürk Caddesi, Bisiklet, Marmaris, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARMARİS'TE 'PASTIRMA YAZI' KEYFİ; DENİZE GİRİP, PLAJDA EĞLENDİLER - Son Dakika
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