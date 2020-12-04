Marmaris'te pazarcılara da HES kodu sorulacak - Son Dakika

Marmaris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılacak.
Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki tüm pazaryerlerinde esnaflık yapan pazarcılara HES kodu zorunluluğu getirildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"HES kodu olmayan pazarcı esnafı, 7 Aralık Pazartesi'den itibaren ilçede bulunan tüm pazaryerlerine alınmayacak. HES kodu alan esnaf gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazsa pazar yerine kabul edilecek."
- Kaynak: AA
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