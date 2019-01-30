Marmaris'te Plajda Bulunan Klozeti Parçaladılar

Marmaris'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından halk plajında bulunan tuvaletin klozeti, yaklaşık 15 kilogramlık taşla parçaladı.

Marmaris'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından halk plajında bulunan tuvaletin klozeti, yaklaşık 15 kilogramlık taşla parçaladı.



Marmaris Halk Plajı'nda bulunan tuvaletin klozetine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Sabah kontrol için tuvalete gelen temizlik personeli parçalanmış klozetle karşılaştı. Yaklaşık 15 kilogramlık taşla parçalanan klozetin parçaları etrafa dağıldı. Klozete zarar verenleri tespit etmek için çalışma başlatıldı.



Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten Marmaris Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Temizlik işleri personeli her sabah yaptığı gibi lavabolarımızın temizliğine geldiklerinde bu manzarayla karşılaşıyorlar. Büyük bir taş alınmış ve klozet kırılmış. Bunu hiçbir şekilde akılla ve mantıkla izahı yok. Bunu yapanların kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameralarının tespiti için gerekli çalışmalar başlatıldı. Açıkçası bu bizi korkutuyor. Bunu yapan kişiler her şeyi yapabilir. Üzgünüz. Bu ilk kez karşılaştığımız bir durum değil. Yaz aylarında burada bulunan lavabolarda sürekli hasarlar meydana geliyordu. Ama bu olay daha bir başka oldu. Herkesi kamu malına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Duyarlı Marmaris yaşayanının buna benzer olayları gördüğünde muhakkak bize bildirsin. Marmaris'i birlikte koruyalım" dedi. - MUĞLA

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