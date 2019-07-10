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Marmaris'te polis halk buluşmaları devam ediyor

36 dakika önce

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü "Kent Güvenliği Huzur" adı altında mahalle toplantıları düzenliyor.

Marmaris'te polis halk buluşmaları devam ediyor, System.String[]
Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Huzur, Polis, 3. Sayfa
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü "Kent Güvenliği Huzur" adı altında mahalle toplantıları düzenliyor. Hatipirimi Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, polis halkın sorunlarını dinleyip, görüş alışverişinde bulundu.

Marmaris'te polis "Kent Güvenliği Huzur" adı altında mahalle toplantıları düzenliyor. Emniyet yetkilileri Hatipirimi Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla Kapalı Yüzme Havuzu'nda bulunan kafeteryada bir araya geldi. Toplantıya Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan, görevli polisler ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, vatandaşların görüş ve önerileri dinlendi. Çözüm için notlar alındı. Vatandaşla buluşma toplantılarının devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
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