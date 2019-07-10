Marmaris'te polis halk buluşmaları devam ediyor

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9 yaşındaki çocuğa iğrenç taciz: Eve gel cep telefonu ile çıplak fotoğraflarımı çek

6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi!

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