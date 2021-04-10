Marmaris'te polislerden "Kadına şiddete hayır" korteji - Son Dakika

Marmaris'te polislerden "Kadına şiddete hayır" korteji

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Kapsız, törenin ardından 15 Temmuz şehidi polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babasını Armutalan Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Ayrıca etkinlikler kapsamında polis kıyafetli 3 ilkokul öğrencisi, ilçe emniyet müdürlüğü makamına oturdu. Çocuklar telsizden polis gününü kutladı. İlçede görevli emniyet personeli de "Kadına şiddete hayır", "KADES" yazılı tişört ve şapkalarıyla polis araçlarıyla kortej geçişi yaptı. Korteje ilçe halkı evlerinin balkonlarından destek verdi.

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