Marmaris'te ruhsatsız otel mühürlendi, turistler başka otellere yerleştirildi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bulunun 4 yıldızlı bir otel, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önceden mühürlenmişti. Polisin denetiminde işletmenin mühür fekki yaparak müşteri aldığı ve faaliyetine devam ettiği tespit edilerek tekrar mühürlendi. 20 odada kalan 60'ı yerli ve çoğunluğu yabancı turist başka otele yerleştirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İçmeler Mahallesi'nde otellerde alkollü içki satış belgesi (TAPDK) denetlemesi yaptı. Perşembe gecesi saat 22.00 sıralarında 4 yıldızlı bir otele giren polisler, TAPDK ve işletme ruhsatlarını kontrol etmek istedi. Otel yetkilileri ruhsat beyan edemeyince rutin kontrollerini yapan ekipler belediye ekiplerine bildirimde bulundu. Yapılan incelemede otelin belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zaten mühürlü olduğu ve TAPDK belgesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisler, belediye zabıta ekipleri ile bağlantı kurarak otelde inceleme başlattı.

Emniyet ve belediye ekiplerince 4 yıldızlı otelde mühür fekki yapıldığı ve müşteri alındığı belirlendi. Zabıta ve polis ekipleri otele girerek faaliyetinin durdurulması ve mühürlenmesi için işlem başlattı. 20 odada bulunan çoğunluğu Rus turistler olmak üzere yerli müşteriler de dahil tek tek odalarına çıkılarak başka otele yerleştirileceği bildirildi. Valizlerini toplayan turistler yakın mesafedeki başka bir otellere yerleştirilmek üzere mühürlenen otel personeli eşliğinde ayrıldı. Otelin boşaltılması ardından zabıta ekipleri polis eşliğinde mühürleme işlemini yaptı, otelin kapısına şerit çekti. Otel işletmecileri hakkında mühür fekki yapmak suçundan tutanak tutuldu.

Gece saat 00.30 sıralarında odalarını boşaltan turistler gergin olduklarını ve açıklama yapmak istemediklerini belirttiler.

(Güldemet Kızıl/İHA)