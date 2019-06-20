Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 18 yaralı
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Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 18 yaralı

3 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Rus turistleri taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 18 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Rus turistleri taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Marmaris'ten Ortaca'ya düzenlenen günübirlik tur için Rus turistleri taşıyan Murat Kaya idaresindeki 33 PJ 403 plakalı minibüs, sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştığı ileri sürülen Ercan Tuna'nın kullandığı 15 NV 426 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazada, 3'ü çocuk 15 Rus turist, 1 rehber ve araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yardım için duran tur minibüsleri ile Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ayakta tedavi edildi.
Bu arada, kaza anı ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sol şeritten sağdaki işyerine dönüş yapmaya çalışan tıra minibüsün çarptığı anlar yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:19 Kaynak: AA
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