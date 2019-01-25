Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Rüzgarın Hızı 113 Kilometre Hıza Ulaştı

Marmaris'te Rüzgarın Hızı 113 Kilometre Hıza Ulaştı

2 saat önce

Marmaris'te rüzgarın hızı 113 kilometre hıza ulaştıMUĞLA - Marmaris'te dün geceden beri şiddetli fırtına etkili oluyor.

Marmaris'te rüzgarın hızı 113 kilometre hıza ulaştı

MUĞLA - Marmaris'te dün geceden beri şiddetli fırtına etkili oluyor. Meteorolojiden alınan verilere göre ilçede rüzgarın hızı saatte 113 kilometre hıza ulaştı. İlçede demirli küçük tekenler batma tehlikesi geçirdi, bazı tekne sahipleri teknelerin başında bekledi.
Meteoroloji genel Müdürlüğü Marmaris ve çevresi için şiddetli fırtına ve yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen fırtına ilçede dün geceden beri etkili oluyor. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre son 24 saat içinde rüzgarın hızı saatte 113 kilometreye ulaştı, metrekareye ise 24,2 kilogram yağış düştü. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı tekneler batma tehlikesi geçirdi. Bazı vatandaşlar teknelerinin batmaması için teknelerinin başında bekledi. İlçede bulunan bazı işletmeler ise bugün müşterilerine hizmet veremedi. İşletme sahipleri masa ve sandalyelerini toplayıp, üzerini örttü.
Restoranlarını bugün açmadıklarını söyleyen işletme sahibi Nihat Özalp, "Her türlü tedbirleri aldık ama doğa hiçbir tedbir dinlemiyor. Şemsiyelerimiz devrildi, kırıldı. Camlar kırılmasın diye arkadan camlara masa ve sandalyeler dayadık. Küresel ısınmadan dolayı, iklimler raydan çıktı. Allah Marmaris ve herkesi korusun. Marmaris'te bir taraftan deprem bir taraftan fırtına kötü bir kış geçiriyoruz." dedi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Marmaris, Yerel
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