Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Rüzgarın Hızı 85 Kilometreye Ulaştı

Marmaris'te Rüzgarın Hızı 85 Kilometreye Ulaştı

44 dakika önce

Marmaris'te dün akşam başlayan fırtına bugün de etkisini sürdürdü.

Marmaris'te Rüzgarın Hızı 85 Kilometreye Ulaştı, System.String[]
Marmaris'te dün akşam başlayan fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Meteoroloji yetkililerden alınan bilgiye göre ilçede metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Lodosun hızı ise 85 kilometreyi buldu. Sokağa çıkan vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Muğla Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan lodos ve yağış etkisini bugünde sürdürdü. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre dün sabah saat 09: 00'dan bugün saat 09: 00'a kadar metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Lodosun hızı ise 85 kilometreyi buldu. Etkili rüzgar nedeniyle sokakların boş olduğu gözlendi. Sokağa çıkan vatandaşların ise yürümekten zorlandığı gözlendi. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluğa neden olmayan fırtınanın bu gece de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Marmaris, Güncel
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