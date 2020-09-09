Marmaris'te saat 24.00'ten sonra müzik sesi yerine insan sesine bıraktı - Son Dakika

Marmaris'te saat 24.00'ten sonra müzik sesi yerine insan sesine bıraktı

Marmaris'te saat 24.00'ten sonra müzik sesi yerine insan sesine bıraktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saat 24.00 itibari ile eğlence mekanlarında müzik sesleri kesildi.

Marmaris'te saat 24.00'ten sonra müzik sesi yerine insan sesine bıraktı, System.String[]

Marmaris'te saat 24.00'ten sonra müzik sesi yerine insan sesine bıraktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saat 24.00 itibari ile eğlence mekanlarında müzik sesleri kesildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme döneminde artan vaka sayılarına karşı ülke genelinde tedbirler alınmaya devam ederken, 81 ilde olduğu gibi Marmaris'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 00.00 itibari ile Restoran, kafe, otel vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyeceği belirtildi. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin en hareketli bölgelerinden olan Belediye Marina bölgesi ve Uzunyalı bölgesinde mekanlar saat 24.00 'te müzik yayınlarını kesti. Marmaris adeta sessizliğe büründü bazı vatandaşlar "Olması gereken bir uygulama pandemi ile mücadelede ne gerekirse yaparız" dedi.

Ukraynalı bir turist" Marmaris'e ilk gelişimiz bu saatte müzik olmaması çok güzel kafamızı dinliyoruz" diyerek tatilin tadını çıkaracağını belirtti. Müzik sonlandırıldıktan sonra müşteriler mekanlarda oturmaya devam etti. Mekanların kapanma saati olan 00.30-01.00 arası yerli ve yabancı turistler dağılmaya başlarken, Marmaris sessizliğe büründü.

Marmaris İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler müzik yapan mekanların yoğun olduğu bölgelerde denetimde bulunup müziği kapatıp kapatmadıklarını kontrol etti.

Edinilen bilgiye göre alınan kararlara uymayan 7 işletmeye tutanak tutuldu. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacağı bildirildi.

Koronavirüs, Marmaris, Muğla, Müzik, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te saat 24.00'ten sonra müzik sesi yerine insan sesine bıraktı - Son Dakika


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