MARMARİS'TE SAĞANAK YAĞMUR, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmurun neden olduğu sel suları dereleri taşırdı. İçmeler Mahallesi'nde 1 apart otel ve 5 evde su baskını yaşandı. Toprak kayması yaşanan ve suyla dolan Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik karayolu trafiğe kapatıldı.

Marmaris ilçesinde, bugün saat 09.45 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede sağanağa dönüştü. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su dereleri taşırdı.

Sokak ve caddeler dereye döndü. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik karayolu, toprak kayması ve suyla dolması nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Tehlike oluşmaması için bazı sokaklarda enerji nakil hatlarındaki akım kesildi. İçmeler Mahallesi Asparan mevkiinde gelen ihbarlara göre 1 apart otel ile 5 evde su baskını yaşandı. Sel suları nedeniyle sürüklenip, birbirine çarpan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ve Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü kipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 2 saat içinde Marmaris'te metrekareye 67 kilogram yağmurun düştüğünü belirtip, aralıklı sağanak yağışın devam edeceğini bildirdi.