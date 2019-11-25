Son Dakika Haberleri: Marmaris'te sağanak, su baskınlarına neden oldu
Son Dakika Güncel Marmaris'te sağanak, su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Marmaris'te sağanak, su baskınlarına neden oldu

6 saat önce

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris'te etkili olan sağanak ve fırtına bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris'te etkili olan sağanak ve fırtına bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu.

Marmaris'te sağanak, su baskınlarına neden oldu

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
Musk: Tanıtımda yaşanan skandala rağmen 200 bin adet sipariş aldık Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 04:40:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te sağanak, su baskınlarına neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]