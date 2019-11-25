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Marmaris'te sağanak, su baskınlarına neden oldu
6 saat önce
Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris'te etkili olan sağanak ve fırtına bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris'te etkili olan sağanak ve fırtına bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu.
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