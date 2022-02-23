Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor

23.02.2022 10:49
Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan sağanak yağış bugünde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan sağanak yağış bugünde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bugün sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yağış, İçmeler ve Siteler Mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur suları ile yollara dökülen toprak ve kaya parçaları trafiği ve ulaşımı kısa süreli olarak etkiledi. Son 24 saatte metrekareye 112 kilogram yağmurun düştüğü Marmaris'te trafik polisleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri ise yağıştan etkilenen yolları temizleme çalışmalarına devam ediyor. Marmaris'te yağışların bugün aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA

Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor
Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor
Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor

YORUMLAR
500
Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor Marmaris-İçmeler karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor Marmaris-İçmeler karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Muhalefet zirvesi öncesi 4 temel madde: Demokrasi, üretim, liyakat ve sosyal devlet
10:32 "O Ses Türkiye" yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı: Hayati tehlikesi yok!
10:31 Bitki örtüsünün ardında gizli kalmış! Binlerce yıllık mağara, hayvanlarını otlatırken tesadüfen karşılarına çıktı
10:28 Savaşın eşiğindeki Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden "Bizi NATO'ya alın" çağrısı
10:24 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Kadir yüzleşmesinde neler yaşandı?
10:23 İnternette görüp yaptı! Doğalgaz faturasından kurtulmanın formülünü buldu
10:20 Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu?
10:06 Tahtakale esnafından 70 milyon Euro topladı! "IŞİD'den gözaltına alındım" diye sırra kadem bastı
10:05 Havaalanında taksici terörü! Kendilerinden olmayan taksi şoförünü ve yolcusunu dövdüler
10:01 İş Banka'sından Rusya açıklaması: Herhangi bir ilişki bulunmamaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 10:59:56. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement