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Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu

7 saat önce

Marmaris'te sağanak yağış etkili olduMUĞLA - Ege'nin kıyı kesimlerinde dün gece etkili olan sağnak yağış, Marmaris'te hayatı olumsuz etkiledi.

Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu

MUĞLA - Ege'nin kıyı kesimlerinde dün gece etkili olan sağnak yağış, Marmaris'te hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde gerçekleşen yağış nedeniyle pek çok denizci teknesinin başına geçti. Yağış nedeniyle ilçede park halindeki araçlarda ve bağlı olan teknelerde küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Gece saatlerinde aniden batıran sağnak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken yağış nedeniyle park halindeki araçlarda hafif maddi hasar oluştu. Bu arada meteorolojinin uyarıları dolayısıyla tedbir alan denizciler, bağlı olan teknelerinin zarar görmemesi için geceyi iskelede geçirdi.

Marmaris- İçmeler yolunda yağış nedeniyle toprak kayması oldu. Kapanan yol ekiplerin anında müdahalesi ile kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. Zaman zaman elektrik kesintilerinin yaşandığı Marmaris'te havanın aydınlanması ve yağışın durması ile hayat normale döndü.

Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu

Marmaris, Ege, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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