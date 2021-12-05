Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu

Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Marmaris'te sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimileri de ıslanmaktan kurtulamadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. İçmeler-Marmaris Karayolu ulaşıma kapandı. Marmaris Belediyesi ekipleri de sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti.

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