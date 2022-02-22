Üye Girişi
Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor

22.02.2022 11:48

Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyorMUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan sel suları yolları göle çevirdi.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. İçmeler ve Asparan Mahallelerinde etkisini gösteren kuvvetli yağışla birlikte mahalle içinden geçen derenin debisi yükseldi. Yollar çamurlu sel suları ile kaplanırken, belediye ekipleri de bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Marmaris-İçmeler karayolu güvenlik sebebi ile kapatıldı

Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla derelerden akan sel suları ulaşımı da etkiledi. İçmeler Mahallesi'ni Marmaris'e bağlayan karayolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor
Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor
Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor

YORUMLAR
500
Marmaris'te yollar göle döndü, bazı evleri su bastı Marmaris'te yollar göle döndü, bazı evleri su bastı Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor Marmaris açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı Marmaris açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris, İçmeler, Muğla, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı Gülşen'e ait
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:44:19. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement