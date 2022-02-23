Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor

23.02.2022 00:58
Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan sel suları yolları göle çevirdi.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. İçmeler ve Asparan mahallelerinde etkisini gösteren kuvvetli yağışla birlikte mahalle içinden geçen derenin debisi yükseldi. Yollar çamurlu sel suları ile kaplanırken, belediye ekipleri de bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Marmaris-İçmeler karayolu güvenlik sebebi ile kapatıldı

Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla derelerden akan sel suları ulaşımı da etkiledi. İçmeler Mahallesi'ni Marmaris'e bağlayan karayolunun güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

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Marmaris, İçmeler, Muğla, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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