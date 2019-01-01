Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Marmaris'te Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

1 saat önce

Marmaris'te sağanak yağış sele neden olduMUĞLA - Marmaris'te sağanak yağış sele dönüştü.

Marmaris'te sağanak yağış sele neden oldu

MUĞLA - Marmaris'te sağanak yağış sele dönüştü. Hisarönü Mahallesi'nde 3 iş yerini su bastı. Hisarönün'den Bozburun Yarımadası'na giden yol ise derenin taşması sonucu trafiğe kapatıldı.
Marmaris'te sağanak yağış Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Mevkiinde sele dönüştü. Derenin tıkanması sonucu ortaya çıkan sular üç işletmeyi bastı. Ayrıca sel nedeniyle tıkanan köprü nedeniyle Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Taşlıca mahallelerine giden yol yaklaşık 3 saatliğine trafiğe kapatıldı. Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yolu trafiğe açma çalışmaları sürerken gelen araçlar Bayır Mahallesi'nden geçen yola yönlendirildi.
Hisarönü Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Derelerin önün kapalı olmasından dolayı sel felaketinin yaşandığını belirten işyerini su basan Adem Üsküdar isimli vatandaş : " Uzunöz'den gelen derenin önü ve diğer derelerin önü kapalı. Su buraya taşıyor. Bizim değil sadece,su komşularımızın da önünü kapattı. Sandalı getirip burada yüzebilirsin." dedi. Tente ve çeşitli ürünler satan işletmenin sahibi Mehmet Demir ise: "4 milyon lira zararımız var. Binamızın arkasındaki derenin taşması sonucu burası bu hale geldi. Arkada 2 metre derinliğinde su var. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Bozburun, Muğla, Marmaris, 3. Sayfa
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