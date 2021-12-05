Marmaris'te sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar sele döndü - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış sele dönüştü. Metrekareye 91 kilogram yağış düşen ilçede bazı mahallelere ulaşım kesildi. Ekiplerin sel suları ile mücadele ettiği Marmaris'te yetkililer zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkamaması istendi.

Marmaris'te gündüz saatlerinde başlayan sağnak yağış akşamdan itibaren etkisini arttırınca yazın çıkan orman yangınında yok olman ormanlar nedeniyle yağmur suları tepelerden denize doğru hemen aktı. Bu sırada yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılması amacıyla kesilip tomruk haline getirilen ağaçlar sel suları ile birlikte çıplak arazilerden dereye doğru sel suları ile sürüklendi. Bu sırada Marmaris İçmeler ve Turunç yolları trafiğe kapandı. Bazı derelerin taşması nedeniyle hem deniz araçları hem de otomobillerde küçük çaplı hasarlar oluştu.

Bu arada yangın nedeniyle ormanlardan yoksun kalan arazilerde heyelan riskine karşı kesim sahalarında kurdukları çadırlarda yaşayan kesim işçileri de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından barındıkları çadırlardan alınarak Değirmenyanı Bölgesi'nde bulunan Yangın Kontrol Merkezi binasına taşındı.

Belediye ekipleri seferber oldu

Yağışın şiddetini arttırması ile birlikte gerek Marmaris, gerekse Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kapanan yolları ve su basan cadde ve sokakları temizlemek için seferber oldu. Polis ekipleri ise yollarda önlem alarak kapanan yollara ve tehlikeli olan bölgelere sivil vatandaşların geçişine müsaade etmeyip zaman zaman anons yaparak vatandaşları uyardı.

Yağışların devam ettiği Marmaris ve çevresinde çalışmalar devam ederken, yetkililer sivil vatandaşların zorunlu olmadıkça yağış sakinleşinceye kadar dışarı çıkamamasını tavsiye etti.

Yolda kalan araçları trafik polisleri itekledi

Bu arada yağış sonrası dereye dönenen yollarda arızalanıp yolda kalan araçlar da güvenli bölgelere zor şartlarda taşındı. Vatandaşlara yardımcı olmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan polisler, su aldığı çalışmayan araçları dizlerine kadar ulaşan sel sularının içerisinde yağmur altında itekleyerek güvenli bölgeye çekmeye çalıştı. Vatandaşın canını ve malını korumak için polis ve belediye ekiplerinin canla başla mücadelesi takdir topladı. - MUĞLA