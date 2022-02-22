Üye Girişi
Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi - Son Dakika

Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi

22.02.2022 13:43
Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Marmaris'te sabahtan bu yana etkili olan orta kuvvetteki yağışta İçmeler Mahallesi'nde dereler taştı. Bazı ev ile iş yerleri su ve balçık içinde kalırken, ağaçlar devrildi. İçmeler'de yolun kapanması nedeniyle trafik tek yönlü kontrollü sağlanıyor.

Hisarören Mahallesi Asparan mevkisinde de su taşkınları meydana geldi.

Turunç Mahallesi'nde selle dağdan gelen tomruklar dereleri tıkadı. Bölgede cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı.

İçmeler ve Marmaris Körfezi'nde ise sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Cadde ve sokaklarda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. İlçede sağanak etkisini sürdürürken, sabahtan bu yana Marmaris'te metrekareye 89 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Öte yandan, Bodrum ilçesinde de sabahtan bu yana aralıklarla sağanak etkili oluyor. İlçede yollarda zaman zaman ufak çaplı su taşkınları yaşanıyor.

YORUMLAR
500
Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi Muğla'da Göktepe Sulama Projesi tamamlandı Muğla'da Göktepe Sulama Projesi tamamlandı Marmaris-İçmeler karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor Marmaris-İçmeler karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Marmaris, İçmeler, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
13:20 Rusya-Ukrayna çatışması, futbolu da vurdu: Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişmesi gündemde
13:19 İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?
13:18 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz!
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'e saygı albümü: 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını Gülşen okudu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 13:49:23. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement