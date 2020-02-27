Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi - Son Dakika

Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

6 saat önce

Marmaris'te etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar Toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahili Rengi kahverengiye dönen deniz Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdiMUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bastıran sağanakta oluşan çamuru taşıyan sel...

Marmaris'te etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar

Toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahili

Rengi kahverengiye dönen deniz Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bastıran sağanakta oluşan çamuru taşıyan sel sularının karıştığı denizin rengi değişti.

Kısa süreli sağanakta toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahilinde, denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezine sabah saatlerinde metrekareye bir kilogram yağış düştü, rüzgarın saatteki hızı da 45 kilometreyi buldu.

Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:19 Kaynak: AA
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