Son Dakika Haberleri: Marmaris'te sağnak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor
Son Dakika Güncel Marmaris'te sağnak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor

Marmaris'te sağnak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor

6 saat önce

Ege'nin kıyı kesimlerinde dün gece etkili olan ve Marmaris'te ciddi hasara neden sağnak yağış sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

Marmaris'te sağnak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor, System.String[]

Ege'nin kıyı kesimlerinde dün gece etkili olan ve Marmaris'te ciddi hasara neden sağnak yağış sonrası yaralar sarılmaya başlandı. 15 teknenin hasar gördüğü Marmaris Balıkçı Barınağı'nda iş makineleri kurtarma çalışmaları yapılıyor.


Gece saatlerinde gerçekleşen yağış nedeniyle pek çok denizci yatağından kalkıp teknesinin başına gitmişti. Marmaris Balıkçı Barınağı yağıştan en fazla etkilenen yerlerin başında geldi. Barınakta bağlı pek çok tekne yağıştan olumsuz etkilenirken, 15 teknede hasarın ciddi olduğu belirlendi. Yağışın durması ile birlikte barınağa gelen balıkçılar, kurtarma ve temizlik çalışması başlattı. - MUĞLA

Marmaris, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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