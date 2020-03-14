Marmaris'te sahiller doldu - Son Dakika
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Marmaris'te sahiller doldu

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler, sahillere akın etti.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler, sahillere akın etti.

Marmaris'te hava sıcaklığı 23 dereceye ulaştı. Özellikle koronavirüs sonrası dışarıya çıkmayarak evlerinde oturan Marmarisliler, güzel havayla birlikte sahil kesimlerine gitti. Çocuklarıyla birlikte dolaşan aileler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. İlçe merkezindeki çay bahçelerini dolduranlar deniz manzarası eşliğinde çay içerken, çocuklar parkta güzel havanın keyfini çıkardı.Plajda çocuklarıyla güneşli havanın keyfini çıkaran Murat ve Hale Metin çifti, "Virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi çok güzel bir karar oldu. Fakat en azından çalışan ebeveynlerin biri idari izinli sayılsa çok daha iyi olacaktı. Çocuklar okula biz işe gidiyorduk. Şimdi bakacak kimse olmadığı için sorun yaşayacağız" dedi. Vatandaşlardan Ahmet Çanbak ise, "Çocuklarım ve eşimle beraber insanların yoğun olmadığı deniz kıyısı yerlere giderek güneşli havanın tadını çıkarıyoruz. Salgın rahatsızlıklardan dolayı korkmamıza rağmen güneşli havanın güzelliğini kaçırmak istemedik" dedi.


Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
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