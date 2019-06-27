Son Dakika Haberleri: Marmaris'te sahte içki satıcılarına büyük darbe
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Marmaris'te sahte içki satıcılarına büyük darbe

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir depoya yapılan baskında 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Marmaris'te sahte içki satıcılarına büyük darbe, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir depoya yapılan baskında 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2 ay boyunca takip ettikleri bir depoya operasyon düzenledi. İçmeler Mahallesi'ndeki depoda yapılan aramada 6 bin 849 şişe sahte votka, rakı, cin, viski ve tekila ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı. Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:20 Kaynak: İHA
organize, kaçakçılık, muğla, marmaris, 3. Sayfa
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