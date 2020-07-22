Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto - Son Dakika

Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto

Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protestoMARMARİS'te, yaklaşık 200 esnaf, marka avukatlarının denetimlerini alkışlarla ve yürüyüşle protesto etti.

Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto

MARMARİS'te, yaklaşık 200 esnaf, marka avukatlarının denetimlerini alkışlarla ve yürüyüşle protesto etti. Denetlenen 10 giyim mağazasından 5'i hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutulurken, polis esnafla görüşüp, gerginliğin büyümesini önledi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne İstanbul'dan gelen yabancı menşei bir giyim firmasının marka avukatları, önceden arama kararı aldırdığı imitasyon ürün satan 10 giyim mağazasına denetime gitti. Marka avukatları, polis eşliğinde, turist ve tatilcilerin uğrak yerlerinden olan Kapalı Çarşı'ya Kordon Caddesi'nden giriş yaptı. Çok sayıda resmi ve sivil polis, marka avukatlarının güvenliklerini sağlamak için hazır bekletildi. Marka avukatlarının polis eşliğinde denetim yaptığını öğrenen yaklaşık 200 esnaf, çarşı çevresinde toplandı. Denetimin yapıldığı giyim mağazasının önüne gelen esnaf, polis barikatıyla karşılaştı.

Polis, olası bir gerginliğe karşı esnafın geçişine izin vermeyince, "Devlete vergimizi veriyoruz, tüm eşyalarımız faturalı, pandemi döneminde açız bunlar gelmiş ceza kesiyorlar" diyerek tepkilerini dile getiren esnaf alkış tutarak, yürümek istedi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları Oktay Kapsız ve Nedai Atakan, grupla konuşup, sakinleştirdi.

Bunu üzerine, "Devletimize ve polisimize lafımız olmaz" diyen esnaf, sessiz bir şekilde beklemeye geçti. Marka avukatları, mağazada işlemlerini bitirdikten sonra polis eşliğinden ayrılırken yine hareketlilik yaşandı. Esnaf, alkışlı protestoda bulunup, Kordon Caddesi'ne yürüdü. Polisin, esnaf temsilcileriyle görüşme yapıp, eylemlerini sonlandırmalarını istedi. İkna olan esnaf, olaysız dağıldı.

Kapalı Çarşı esnaflarından Cihan Bakan, "Şu anda pandemi dönemi var. Uzun süredir dükkanlarımız kapalıydı. Birkaç dükkan açtık, hemen marka avukatları baskına gelmiş. Uzun süredir dükkanlarımız kapalı ve cebimize para girmedi. İstanbul'da bu giyim ürünlerinin fabrikaları var, gelip bizleri zaten denetliyorlar. Dükkanımızın vergisini veriyoruz, tüm giyim ve hediyelik eşyalarımız faturalı. Elin yabancısının giyim eşyaları için esnafı ve polisi karşı karşıya getiriyorlar" dedi.

Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 08:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te sahte marka denetimine esnaftan alkışlı protesto - Son Dakika
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