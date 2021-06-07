Marmaris'te şampiyon Maçka Belediyesi oldu

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla özel bir organizasyon firması tarafından gerçekleştirilen Marmaris Master Cup Futbol Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Yattara'nın da oynadığı Maçka Belediyesi oldu.

Marmaris, bir zamanlar yeşil sahalarda fırtına gibi esen futbolcuları veterenlar turnuvasında ağırladı. Tamamen yenilenerek yeni bir görünüm kazanan Gölenye Futbol Sahası ve şehir stadının ev sahipliği yaptığı Marmaris Master Cup'ta 40 yaş üstü onlarca futbolcu ter döktü. Turnuvanın galibi İbrahim Yattara'nın da oynadığı Maçka Belediyesi Veteranları oldu.

İçmeler Mahallesi'ndeki Gölenye Futbol Sahası ve Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuvada İstanbul, Trabzon, Mardin, Batman, Adıyaman, Muğla ile Edirne'den 16 takım yer aldı. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Bilgin Defterli'nin yanı sıra Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Metin Aktaş, Evren Turhan, Timuçin Bayazıt, Salih Akkaya ve Sertan Eser gibi tanınmış isimlerin yer aldığı turnuvada takımlar 4 grupta mücadele verdi.

Eski milli futbolcu Engin Verel ile eski hakem Selçuk Dereli'nin de katıldığı organizasyonda finale Akyüz Masterler ile Maçka Belediyesi çıktı. Maçın başında 1-0 öne geçen Akyüz Masterler, son dakikada İbrahim Yattara'nın frikik golüne engel olamadı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonuçlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Maçka Belediyesi turnuvayı birinci sırada tamamladı. Kupayı kaldıran İbrahim Yattara ve takım arkadaşları sevinçlerini kolbastı oynayarak gösterdi. - MUĞLA