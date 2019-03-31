Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Seçim Kutlaması

Marmaris'te Seçim Kutlaması

1 saat önce

Marmaris'te açılan sandıklarda CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Oktay önde gidiyor.

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Marmaris'te açılan sandıklarda CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Oktay önde gidiyor. CHP'liler kutlama için kent merkezinde bir araya geldi. Kalabalığa hitap eden Oktay, "Rakiplerimize karşı bir ötekileştirme gibi bir şey bizim dönemimizde olmayacak. Marmaris'i el birliği ile daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Marmaris'te açılan sandıklarda CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay önde gidiyor. Kesin olmayan sonuçlara göre adaylarının başkanlığını kutlayan taraftarlar 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda toplandı. Ellerinde meşalelerle, davul zurna eşliğinde oynayan partililer hep bir ağızdan şarkılar ve marşlar söyledi. Alanı dolduran binlerce kişiye seslenen Oktay, "Marmaris'te artık kin nefret ve ötekileştirme artık bitmiştir. Marmaris'in çok büyük bir gücü var, bunun kavga edip ortaya çıkaramayız. Bundan sonra Marmaris'te huzur hakim olmuştur. Rakiplerimize karşı bir ötekileştirme gibi bir şey bizim dönemimizde olmayacak. Marmaris'i el birliği ile daha ileriye taşıyacağız." dedi. Oktay'ın sözleri sık sık tezahüratlarla kesildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Mehmet Oktay, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Marmaris, Politika
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