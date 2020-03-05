Marmaris'te 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü - Son Dakika

Marmaris'te 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Şehitlere Saygı, Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü" yapıldı.

Marmaris'te 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Şehitlere Saygı, Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü" yapıldı. Çeşitli sibil toplum örgütleri tarafından organize edilen yürüyüşe vatandaşlar da yoğun destek verdi.


Sadece Türk Bayrakları ile gerçekleştirilen 'Şehitlere saygı, Kahraman ordumuza destek' yürüyüşü Atatürk Caddesi üzerinde Ketenci Kavşağı'nda başladı. Bölgede toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile yürüyüp 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları ile yaklaşık 4 kilometre yürüdükten sonra Atatürk Anıtı önünde toplandılar. Marmaris Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüş sonunda katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızı okuduktan sonra dağıldılar. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:37 Kaynak: İHA
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