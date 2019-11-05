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Son Dakika Güncel Marmaris'te selin izleri siliyor

Marmaris'te selin izleri siliyor

7 saat önce

Marmaris Belediyesi ekipleri, aşırı yağış nedeniyle yaşanan sıkıntılara anında müdahalede bulundu.

Marmaris'te selin izleri siliyor, System.String[]

Marmaris Belediyesi ekipleri, aşırı yağış nedeniyle yaşanan sıkıntılara anında müdahalede bulundu. Gece boyunca çalışan ekipler, yağmurun durmasıyla birlikte tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.


Muğla ve bölgesinde gece saatlerinde yağan sağanak yağış, en çok Marmaris'te etkili oldu. Metrekareye 185 kilogram yağışın düştüğü ilçede Marmaris Belediyesi ekipleri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti. Fen işleri, temizlik işleri, destek hizmetleri ve zabıta müdürlüğü başta olmak üzere tüm saha elemanları gece boyunca dere, mazgal, yol temizliği yaparken yağıştan etkilenen vatandaşlara da yardım etti.


Sabaha kadar çalışan belediye ekipleri gündüz de sahada çalışmaya devam etti. Temizlik, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Park Bahçeler müdürlüğü ekipleri gün boyu selin neden olduğuhasarın izlerini silmek için çalıştı.


Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş da çalışanlarla birlikte yağmurdan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Marmaris'e gece boyunca 185 kilogram yağışın düştüğünü söyleyen Demirtaş, "Aşırı yağışın yaşandığı gece boyunca Marmaris Belediyesi olarak sahadaydık. Sorun yaşanan her noktaya yetişmeye çalıştık. Şimdi de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıyoruz. Yapılacak çalışmaları planlıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyiz. Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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