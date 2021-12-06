MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI OKTAY SEL MAĞDURU VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Sağanak yağmur sonrası belediye ekipleri evleri su basan ve mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak için seferber oldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler Mahallesi'nde evleri su basan vatandaşlarla görüştü. Başkan Oktay'ın beraberindeki ekip vatandaşların taleplerini dinleyerek not aldı. Evleri su basan bazı vatandaşlar yetkililere sarılarak ağladı. İş makineleri ve ekipler bahçe ile evlere dolan çamurları temizlemek için uğraştı. Su taşkını yaşanan mahallenin 5 sokağında hummalı bir temizleme çalışması yapıldı. Kepçeler ile dereler genişletilip dolan tomruk ile ağaç dalları temizlenerek dağlardan gelen suların akması sağlandı.

Bu akşam saat 21.30'a kadar İçmeler Mahallesi'nde vatandaşlarla görüşen ve ekipleri yönlendiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bundan sonra yaşanacak bir su taşkınının önlenmesi için ilgili kurumlarda irtibat halinde olduklarını ifade etti. Mesai gözetmeden belediye personelinin vatandaşlarının yaralarını sarmak için çalıştığını söyleyen Oktay, " İçmeler Mahallesi'nde çok ciddi bir yağmur oldu. 24 saatte 145 kilogram üzerinde yağmur neticesinde yanan dağlık alanlarda tomruklar, ağaç dalları sokağa indi. 50'nin üzerinde evde ciddi zarar söz konusu. 90 civarında bir başvuru oldu. Ekiplerimiz 24 saat üzerinden tüm gücüyle çalışmakta. Burada Muğla Büyükşehir Belediyesi ile temizliğin sağlanması için devam ediyoruz. Alınacak önlemlerle ilgili yetkililerle temas halindeyiz. En azından önümüzdeki yağmurların su taşkını yaşatmaması için çalışma içindeyiz. Dereler de biriken tomruk, ağaç dalları ve atıklar temizlenerek genişletme yapılmakta. Sel mağduru vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" dedi.