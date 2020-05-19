Marmaris'te sessizlik hakim - Son Dakika

Marmaris'te sessizlik hakim

Uzunyalı plajındaki sessizlik -19 Mayıs Gençlik Meydanıve Atatürk Meydanı'ndaki sakinlik -Körfezdeki yatlar MUĞLA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

Uzunyalı plajındaki sessizlik - 19 Mayıs Gençlik Meydanıve Atatürk Meydanı'ndaki sakinlik -Körfezdeki yatlar MUĞLA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor. Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında da sessizlik hakim. Marmaris'te güneşli ve sıcak havaya rağmen Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler Plajı boş kaldı. Maske takmanın zorunlu hale geldiği Marmaris'te bazı yat sahipleri alargada izole olmayı tercih etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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