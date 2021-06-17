Marmaris'te "Sevgi İzi Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika

Muğla'da AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı tarafından, engelli ve alzaymır hastalarının kaybolmasını engellemek için hayata geçirilen "Sevgi İzi Projesi" kapsamında, 4 kişinin el bileğine dövmeyle özel bir kod işlendi.

İlçe başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sevgi İzi Projesi kapsamında gönüllü dövmecilere başvuran aileler, kendilerine ait iletişim bilgilerini içeren özel kodu, kaybolmasından endişe ettikleri yakınlarının sol el bileğine yazdırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, projeyi engelli ve alzaymır hastalarının aileleriyle irtibata geçerek başlattıklarını belirtti.

Projeyi önce ailelere anlattıklarını ifade eden Töredi, kentte 4 engelliye sevgi izi numaralarını yaptırdıklarını vurguladı.

Kendilerine ulaşan tüm engellilere yardımcı olacaklarını aktaran Töredi, şunları kaydetti:

"Tamamen hijyenik koşullarda, tek kullanımlık iğnelerle, engellilerimizin ailelerine bir parça da olsun rahatlama sağlamak için çabalıyoruz. Kodlar şahsın kendisine özel. Kişinin kaybolduğunu görenlerin kolundaki kodu görünce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvurarak bilgi vermesi planlandı. Güvenlik güçleri ise Sevgi İzi Projesinin internet sitesi üzerinden kodu girerek, kişinin iletişim ve aile bilgilerine ulaşacak. Böylelikle kayıp engellilerimiz ailelerine kavuşacak."