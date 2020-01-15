Marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika

Marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama

6 saat önce

MARMARİS'te, seyir tepesinde çıkan kavgada Mesut Demirel'in tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden Cevdet Serhat Kara (36) 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama, System.String[]

MARMARİS'te, seyir tepesinde çıkan kavgada Mesut Demirel'in tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden Cevdet Serhat Kara (36) 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Kara ile Demirel'in husumetli olduğu öğrenildi.

Olay, pazartesi sabahı, Armutalan Mahallesi Yeni Datça yolu seyir tepesinde meydana geldi. Bir grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Mesut Demirel tabancayla vuruldu. Demirel kanlar içinde yığılırken, saldırganlar tabancayı ve kavga sırasında kullanılan ekmek bıçağını olay yerinde bırakıp, kaçtı. Seyir tepesindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, başından vurulan Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı. Demirel'in tabancayla öldürüldüğü kavgaya karıştığı öne sürülen Cevdet Serhat Kara (36), M.B., S.K. ve S.T. yakalanıp gözaltına alındı.

Poliste işlemleri tamamlanan 4 kişi, bugün saat: 15.00 sıralarında İlçe Adliyesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 kişi mahkemeye çıkarıldı. 7 saat süren mahkemede Cevdet Serhat Kara 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. M.B., 'Delilleri karatma' suçundan adli kontrollü serbest, S.K. ve S.T. serbest bırakıldı. Tutuklanan Cevdet Serhat Kara'nın turizmci olduğu, ciple safari turları düzenlediği, evli ve iki çocuk sahibi olduğu, Demirel ile husumetli olduğu öğrenildi.


Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:56 Kaynak: DHA
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