Son Dakika Haberleri: Marmaris'te seyyar satıcı ve dilencilere ceza kesildi
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Marmaris'te seyyar satıcı ve dilencilere ceza kesildi

1 saat önce

MARMARİS'te seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu'na göre, kişi başı 124'er lira para cezası kesti.

Marmaris'te seyyar satıcı ve dilencilere ceza kesildi, System.String[]
MARMARİS'te seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu'na göre, kişi başı 124'er lira para cezası kesti.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro ve Asayiş Büro Amirliği ile belediye zabıta ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik denetim yaptı. Saat 19.00'da başlayıp saat 04.00'e kadar süren denetimlerde; sokak ve caddelerde kucağında bebekleriyle dilenenler, izinsiz hediyelik eşya satanlar ayrıca yaşları 7 ile 11 arasında değişen ve yapma taç ile ışıklı balon satan bazı çocuklar yakalandı. Ele geçirilen yapma taç, ışıklı balonlar, tespih ve hediyelik eşyalar koruma altına alındı. Yakalanan 17 kişiye zabıta ekiplerince Kabahatler Kanunu'na göre 124'er lira para cezası kesildi. Bu kişilerden küçük yaştaki 4 çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi ve ebeveynleri uyarıldı. Yakalanan diğer kişiler de işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin süreceğini kaydetti.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:41 Kaynak: DHA
Marmaris, Zabıta, Güncel
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