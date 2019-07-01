Marmaris'te seyyar satıcı ve dilencilere ceza
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Marmaris'te seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik polis ve zabıta denetim yaptı.
Marmaris
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:23 Kaynak: İHA
'te seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik polis ve zabıta denetim yaptı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler ile belediye zabıta ekipleri, dün akşam seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik denetim yaptı. Gece boyu süren denetimlerde sokak ve caddelerde kucağında bebekleriyle dilenenler, izinsiz hediyelik eşya satanlar ayrıca ışıklı balon satan bazı çocuklar yakalandı. Konuyla ilgili 17 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 124'er lira para cezası kesildi. Emniyet yetkilerden alınan bilgiye göre denetimler devam edecek. - MUĞLA
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