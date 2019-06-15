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Marmaris'te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzları doldurdu

24 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde nemle birleşen sıcak hava, nefes aldırmadı.

Marmaris'te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzları doldurdu, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde nemle birleşen sıcak hava, nefes aldırmadı. Sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turist plajlar, su parkları ile havuzlara akın etti. 
Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Marmaris'te, Atatürk Caddesi'nden Turban mevkine kadar uzanan 8 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, doldu.
Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde, serinlemek isteyenler çocuklarıyla birlikte denize akın etti.
Bazı turistler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları kitap okuyarak denizden gelen esintinin keyfini çıkardı.  İngiliz ve Rus turistler, sahilleri renklendirdi. Bazıları da deniz paraşütü, jet ski ve hamburger gibi adrenalin sporları yaptı.
Otellerin havuz başları ve su parklarında da yoğun kalabalıklar oluştu. Su parkında kaydırak, şelale ve dönme dolap gibi parkurlarda eğlenenler, keyifli anlar yaşadı. Havuz başlarında ebeveynler şezlonglarına uzanarak dinlenirken, çocuklar bol bol yüzdü.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları bugünden itibaren yüksek nemin etkisiyle artışa geçecektir. İlçe merkezinde 35-38 derece arası sıcaklık olacak nem de yüzde 47- 49 arası seyredecektir" dedi.
Özel hastane ve polikliniklere güneş çarpmasından dolayı 2 yaşlı İngiliz turistin getirildiği ve yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:18 Kaynak: DHA
Atatürk Caddesi, Muğla, Marmaris, Güncel
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