Son Dakika Haberleri: Marmaris'te sıcaktan bunalanlar su kenarlarına koştu
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Marmaris'te sıcaktan bunalanlar su kenarlarına koştu

1 saat önce

MARMARİS'te, yüksek nemle birlikte sıcak havadan bunalanlar plaj, su parkı ve otel havuz başlarını doldurdu.

Marmaris'te sıcaktan bunalanlar su kenarlarına koştu, System.String[]
MARMARİS'te, yüksek nemle birlikte sıcak havadan bunalanlar plaj, su parkı ve otel havuz başlarını doldurdu. Serinlemek isteyenler renkli görüntüler sergiledi.
Marmaris'te hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye kadar çıktı. Yüksek nemle birlikte, sıcak hava bunaltıcı bir hal aldı. İnsanların gün içinde yoğun olarak bulunduğu Atatürk ve Kordon Caddesi gibi yerler, terk edilmiş görünüme büründü. Buna karşın sahil, su parkı ve havuz başları doldu. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar yerli ve yabancı turistlerce dolup taştı. Aileler denizde çocuklarıyla yüzdü, oyunlar oynadı. Kimileri serinlemek için şezlongunu suya çekti.
Plajlardaki bazı işletmeler ise misafirlerini eğlendirmek ve güzel anlar geçirmesini sağlamak için kurulan platformlarda kadın dans gruplarını sahneye çıkardı. Dansçı kadınlara, turistler oynayarak eşlik etti. Heyecan arayanların adresi ise sahillere konumlandırılmış su sporları istasyonları oldu. Tatilciler jet ski, muz, örümcek ve deniz paraşütü ile heyecanlı anlar yaşadı. Havuz başları ve su parkları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuzda yakar top, yakalamaca ve su sıçratma gibi oyunlar oynayan tatilciler, eğlendi.
 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:15 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris, Güncel
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