Marmaris'te Şiddetli Yağış Etkili Oldu...marmaris-Datça Karayolunda İse Heyelan Meydana Geldi

Marmaris'te şiddetli yağış etkili oldu.

Marmaris'te şiddetli yağış etkili oldu...Marmaris-Datça karayolunda ise heyelan meydana geldi

-Şiddetli yağış nedeniyle denizin rengi değişti



MUĞLA - Marmaris'te şiddetli yağış etkili oluyor. Meteorolojiden alınan verilere göre ilçeye son 24 saatte metrekareye 91 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış nedeniyle denizin rengi değişti, Marmaris Datça karayolunda ise heyelan meydana geldi. Yetkililer yağışların hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Marmaris'te şiddetli yağış etkili oluyor. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre ilçeye dün sabah saat 09: 00'dan bu sabah saat 09: 00'a kadar metrekareye 91 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle denizin rengi değişti. Denize dökülen derelerin çamurlu su taşıması nedeniyle denizin rengi kahverengine dönüştü. Yağış deneyiyle Marmaris, Datça karayolu Armutalan Mahallesi'ndeki bağlantı yolunda ise heyelan meydana geldi. Heyelan ulaşımı aksatacak büyüklükte olmadı. İlçede yağışın Cuma gününe kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

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