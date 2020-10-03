Marmaris'te silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kuyumculuk yapan Reşit Aksoy (45) iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Aksoy, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Marmaris Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kuyumcunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Reşit Aksoy, dükkanının önünde durduğu sırada, kimliği belirsiz bir kişi çantasından tabanca çıkartarak Aksoy'a ardı ardına ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksoy'u ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.