Marmaris'te silahlı ve satırlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Marmaris'te silahlı ve satırlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

27.07.2023 02:42

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen bir grup arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı ve satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

TARTIŞMA SATIRLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Tepe Mahallesi Belediye Yat Limanı bölgesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen 5 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve satırlı kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARINI KURŞUNLADI, SONRA SİLAHI BAŞINA DAYADI

Kavgada M.A. (40) yanında bulundurduğu silahla çevreye 6 el ateş etti. M.A.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi olan T.T. (18) ve İ.Ö. (21) yaralandı. M.A. daha sonra aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri T.T ve M.A.'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Yaralı İ.Ö. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alınırken, hayatlarını kaybeden şahsıların cansız bedenleri gerekli olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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