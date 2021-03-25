Marmaris'te sokaklar limon kokacak - Son Dakika

Marmaris'te sokaklar limon kokacak

25.03.2021 16:11
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Marmaris Belediyesi öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmadı.

Marmaris Belediyesi öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmadı. 75. Yıl Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencilerinin talebi üzerine okulun bulunduğu sokağa limon fidanı dikildi.

Turunçgil kokulu bir Marmaris için parklara, kaldırımlara ve diğer peyzaj noktalarında meyve ağaçları diken Marmaris Belediyesi bu kez de öğrencilerin çağrısına kulak verdi. 75. Yıl Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğretmeni Nuray Öğretir ve öğrencilerinin talebi üzerine okulun bulunduğu 124 ve 105 Sokak, 'Limon Ağacı Sokak' olarak belirlendi.

Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile iki sokağa 50 adet limon ağacı fidanı dikildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Okul Müdürü Aygül Kaya öğrencilerle birlikte fidan dikerek, can suyunu verdi. Projede ayrıca okul bahçesine ve aynı sokakta bulunan Kaymakamlık konutu bahçesine de fidan dikildi. Böyle bir projenin mimarı olan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam Aksoy, projenin mimarı olan çocukları tebrik ettiğini söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk ise belediye olarak meyve ağacı dikimine çok önem verdiklerini ifade etti. Öğrencilerden böyle bir talep gelmesini kendilerini memnun ettiğini söyleyen Öztürk, "Belediye Başkanımız Mehmet Oktay, ilçemizin meyve ağaçlarıyla donatılmasına çok önem veriyor. Talimatları çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor" dedi. Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil de tüm parklarda, kaldırımlarda ve peyzaj noktalarında limon, turunç, mandalina, zeytin ağacı dikmeye gayret gösterdiklerini söyledi. - MUĞLA

Marmaris'te sokaklar limon kokacak
Marmaris'te sokaklar limon kokacak
Marmaris'te sokaklar limon kokacak
Marmaris'te sokaklar limon kokacak
Marmaris'te sokaklar limon kokacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te sokaklar limon kokacak - Son Dakika


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