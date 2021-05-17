Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklar, tam kapanma döneminin ardından hareketlenmeye başladı.

Tam kapanma sonrası Marmarisliler, koronavirüs tedbirlerine uyarak sokaklarda dolaşıp mağazalarda alışveriş yaptı. Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu denetim ekipleri ise, dükkanlarda denetimlerini sürdürdü. Ana caddelerde bulunan polis ekipleri de vatandaşları uyardı.