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Marmaris'te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi - Son Dakika

Marmaris'te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi

31.01.2022 21:46
Marmaris'te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kötü hava koşulları nedeniyle evsiz 17 kişi apart otellere yerleştirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kötü hava koşulları nedeniyle evsiz 17 kişi apart otellere yerleştirildi.

Marmaris İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), polis ekipleri desteğiyle sokakta kalan vatandaşları bulundukları yerlerden alarak apart otele yerleştirdi. Otele yerleştirilen 17 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek banyo imkanı sağlandı. Ardından yiyecek ve içecek verilerek elbise ihtiyaçları giderildi. SYDV sosyal medya hesaplarından "Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın, aç yatmasın, evsiz sokakta kalan birini gördüğünüzde lütfen 0.544.9641119 numaralı telefondan bildiriniz." şeklinde paylaşımnda bulundu.


Marmaris'te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
Marmaris'te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
Marmaris'te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
Marmaris'te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi - Son Dakika
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