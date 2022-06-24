Marmaris'te söndürülen alanlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Marmaris'te söndürülen alanlar böyle görüntülendi

24.06.2022 13:38

Marmaris'te söndürülen alanlar böyle görüntülendi Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin etkisiz hale getirildiği alanların bir kısmı havadan görüntülendi.

Marmaris'te söndürülen alanlar böyle görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin etkisiz hale getirildiği alanların bir kısmı havadan görüntülendi. Görüntülerde kömüre dönmüş ağaçlar ve kül yığınları yer aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınında durum iyiye giderken, alevlerin söndürüldüğü alanlar dron ile havadan görüntülendi. Değirmenyanı mevkiinde alevlere teslim olan ağaçların kömüre dönüştüğü görülürken, yangın ise geride gri bir kül tabakası bıraktı.

Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda devriye görevi de yapıyor.

YORUMLAR
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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi (2) Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi (2) Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te söndürülen alanlar böyle görüntülendi - Son Dakika

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