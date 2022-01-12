Marmaris'te su basan özel hayvan bakımevine belediyeden yardım eli - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5 gündür etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Hisarönü Mahallesindeki özel bir hayvan bakımevini su bastı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda köpeğin bulunduğu bakımevindeki suyu tahliye edip, temizlik çalışması yaptı.

Marmaris'te gündür etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur suları özel mülkiyet üzerine kurulu hayvan bakımevinde baskına neden oldu. Suyla dolan özel hayvan bakımevinde can dostların yardımına Marmaris Belediyesi ekipleri yetişti.

Hayvan bakımevindeki gönüllülerin ihbarı üzerine Belediye Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bakımevindeki su, ekipler tarafından tahliye edildi. Gerekli dolgu malzemeleriyle su altında kalan alanlarda çalışma yapıldı.Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, "Hisarönü'ndeki özel bakımevinde yaşanan su baskını karşısında bizden talep edilen gerekli desteği sağladık. Arkadaşlarımız gereken müdahaleyi yaptı. Oradaki hayvanlar, bizim can dostlarımız.

Canları hepimize emanet. Herkese geçmiş olsun" dedi.