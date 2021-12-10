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MARMARİS'TE SU BASKINLARININ 6'NCI GÜNÜNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

MARMARİS'TE SU BASKINLARININ 6'NCI GÜNÜNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

10.12.2021 14:40

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle 6 gün önce meydana gelen su taşkınlarında zarar gören ev, iş yeri ve sokakların temizliği devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle 6 gün önce meydana gelen su taşkınlarında zarar gören ev, iş yeri ve sokakların temizliği devam ediyor. Yardımsever işadamları ile belediye mağdur ailelere giyecek-gıda desteğinde bulunuyor

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde, geçen 4 Aralık'ta saat 22.30 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak yağmur, ertesi gün saat 07.15'e kadar zaman zaman etkili oldu. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Sağanak yağmurun neden olduğu sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Yazın yanan yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 150 ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Ayrıca kırsal Hisarönü ve Orhaniye Mahallesi'nde çok sayıda tarla ve bahçe sular altında kaldı. İçmeler Mahallesi Asparan mevkii arasındaki 17 kilometrelik karayolunda çökmeler meydana geldi. Asparan Mevkii'nde bulunan Gökbel Köprüsü'nde hasar oluştu.

Karayolları ekipleri yolların ve köprülerin onarımını tamamlarken, su baskının 6'ncı gününde de belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam etti. Bir taraftan iş makineleriyle cadde ve yolların temizliğine devam eden, tıkanan dereleri ve kanalları açan, bozulan yolların tamiratını gerçekleştiren ekipler, vatandaşların su basan evlerini temizlemek için de gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Su baskını yaşanan ev, iş yeri, bahçe ve tarlaları tahliye işlemleri devam etti. Çoğunluğu bodrum kat olan evlerde sular tahliye edilip, balçıklar temizledi, kullanılamaz hale gelen eşyalar çıkarıldı.

SU BASKINI TALEPLERİ YENİLENİYOR

Ekiplerin çalışmaların son ev temizlenene kadar devam edeceğini belirten Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Su baskınlarının yaşandığı 4 Aralık gecesinden beri sahadayız. Şu ana kadar 150'nin üzerindeki evde hasar tespit edildi. İlk andan itibaren vatandaşımızın yanında olduk. İçmeler'deki yazlık evlerin sahipleri, yeni yen durumdan haberdar olup, geldikleri için tahliye ve temizlik çalışması devam ediyor. Halk Masası'na gelen tüm taleplere cevap veriyoruz. Son evi de temizleyene dek İçmeler'den ayrılmayacağız" dedi.

ACİL İHTİYAÇ MALZEMELERİ SAĞLANIYOR

Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gıda, kıyafet ve acil ihtiyaç yardımında bulunduğunu hatırlatan Zift, "Yangın döneminde vatandaşlarımızın ulaştırdığı kıyafet, iç çamaşırı, bebek bezi, bebek maması, temizlik malzemeleri ve bunun gibi malzemelerden kalanları sel mağduru ailelerimize dağıtıyoruz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımız İçmeler Kültür ve Sanatevi'ndeki kriz merkezine başvurabilir" diye konuştu.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN HAYIRSEVER DESTEK OLDU

Marmaris'te turizm ve gıda sektöründe hizmet veren ismini açıklanmasını istemeyen bir iş insanı tarafından İçmeler Mahallesi'nde desteğe muhtaç 75 yaşındaki bir çifte, mobilya ile gıda maddesi yardımı yapıldı. Çekyat, yatak, battaniye, yorgan, halı ve toplam 800 lira değerindeki 4 adet gıda paketi desteğinde bulundu. Ayrıca maddi imkanları kısıtlı, mağdur 10 aileye da 5'er bin lira maddi destek verdi.

Hayırsever iş insanı, "İyilik bulaşıcı olmalıdır. Herkes imkanları doğrultusunda resmi kurumlara başvurarak giyecek, gıda ve çeşitli destekleri sağlamalıdır. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. El birliği ile yaraları sarmalıyız" dedi.

MARMARİS'TE SU BASKINLARININ 6'NCI GÜNÜNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
MARMARİS'TE SU BASKINLARININ 6'NCI GÜNÜNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
MARMARİS'TE SU BASKINLARININ 6'NCI GÜNÜNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
MARMARİS'TE SU BASKINLARININ 6'NCI GÜNÜNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Marmaris, İçmeler, Aralık, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE SU BASKINLARININ 6'NCI GÜNÜNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARMARİS'TE SU BASKINLARININ 6'NCI GÜNÜNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
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