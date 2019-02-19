Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Şubat Ayında Deniz Keyfi

Marmaris'te Şubat Ayında Deniz Keyfi

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, yat limanı, Kordon Caddesi, halk plajı, İçmeler Plajı ile Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar sahildeki çay bahçesi ve kafeteryalarda vakit geçirip, güneşli havanın tadını çıkardı. Bazıları da güneşlenmeyi ve denizde yüzmeyi tercih etti.

Sahilde çocukların kumda oynaması ve martıları kovalaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:49 Kaynak: AA

Muğla, Marmaris, Güncel
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